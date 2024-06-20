Менее четверти компаний в России оценивают свое положение позитивно

Среди российского бизнеса ширятся негативные настроения. Трудная геополитическая ситуация, отсутствие специалистов с подходящими навыками и демографическая яма привели к тому, что по итогам первого полугодия 2024-го лишь 23% компаний оценивают свое положение позитивно, а доля компаний с негативной оценкой с конца прошлого года выросла более чем в два раза .
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