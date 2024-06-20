Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

39 подписчиков

Менее четверти компаний в России оценивают свое положение позитивно

Менее четверти компаний в России оценивают свое положение позитивно

Среди российского бизнеса ширятся негативные настроения. Трудная геополитическая ситуация, отсутствие специалистов с подходящими навыками и демографическая яма привели к тому, что по итогам первого полугодия 2024-го лишь 23% компаний оценивают свое положение позитивно, а доля компаний с негативной оценкой с конца прошлого года выросла более чем в два раза .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх