Менее четверти компаний в России оценивают свое положение позитивно

Среди российского бизнеса ширятся негативные настроения. Трудная геополитическая ситуация, отсутствие специалистов с подходящими навыками и демографическая яма привели к тому, что по итогам первого полугодия 2024-го лишь 23% компаний оценивают свое положение позитивно, а доля компаний с негативной оценкой с конца прошлого года выросла более чем в два раза .