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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Не гони. Депутаты АКЗС намерены "замедлить" электросамокаты и велосипеды

Не гони. Депутаты АКЗС намерены "замедлить" электросамокаты и велосипеды

Владельцы "железных коней" смогут ездить по пешеходным зонам со скоростью не выше 8 км/ч Депутаты Алтайского Заксобрания обратятся в правительство РФ с просьбой внести изменения в правила дорожного движения.

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