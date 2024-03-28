Не гони. Депутаты АКЗС намерены "замедлить" электросамокаты и велосипеды

Владельцы "железных коней" смогут ездить по пешеходным зонам со скоростью не выше 8 км/ч Депутаты Алтайского Заксобрания обратятся в правительство РФ с просьбой внести изменения в правила дорожного движения.
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