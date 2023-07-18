По мере своего изучения и наблюдения за самим собой, а значит и за миром вокруг себя, ибо я не разделим с ним и живу в этой среде, я все чаще и чаще стал задумываться о том, что такое хорошо и что такое плохо.
Мысли о двойственности мира
Комментарии
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В
Воробей
Автор полностью релятивизировал коцепцию Истины. И он пока не поднялся на уровень, который позволяет задаться вопросом о Цели Творения. Такому остаётся посоветовать продолжать поиск смысла жизни.
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17 час.
анна селезнева
что то насчет войны сомнительный пример. Чья совесть может оправдать убийство???
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15 час.
В
Воробей
В принципе, монистическое мировоззрение - то, пользователь которым способен воспринять Истину, как раз и предполагает необходимость, и возможность, понять и принять место войны, как и всего иного в мире, в общей схеме вещей. Без этого принятие и любовь к Творцу просто невозможна. Но, действительно, это - удел ну очень немногих "тех, кто от Истины", применяя определение, данное им!
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7 час.
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