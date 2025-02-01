Риск развития аутизма определяется генетическими факторами, а не наследственными заболеваниями.э

Новое исследование, проведенное научными сотрудниками NYU Langone Health, опровергает распространенное мнение о том, что состояние здоровья матери во время беременности является причиной аутизма у ребенка.
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