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Риск развития аутизма определяется генетическими факторами, а не наследственными заболеваниями.э

Риск развития аутизма определяется генетическими факторами, а не наследственными заболеваниями.э

Новое исследование, проведенное научными сотрудниками NYU Langone Health, опровергает распространенное мнение о том, что состояние здоровья матери во время беременности является причиной аутизма у ребенка.

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