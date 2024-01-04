МИД РФ: заявления ЕС по Белгороду говорят о том, что Запад "узаконил беззаконие"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС Официальный представитель ведомства Мария Захаров заявила, что западные страны "придумали этому название - "миропорядок, основанный на правилах" МОСКВА, 3 января.
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