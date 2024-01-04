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Закон и Порядок

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  • Александр Конкин
    При всём уважении к автору, не согласен. Там нет НАШИХ, там либо остались враги, либо медузы-безвольные, кто хотел те...В Киеве нас ждут ...
  • Александр Конкин
    Если это сводка от МО, удивляет выбор карты вероятного противника... Если это трофейная (1941-1945), то за прошедшее ...В планах армии РФ...
  • Boris Borisov
    Путин мог бы закрыть эту контору за 10 минут !  Но , раз он этого не делает , значит ОН и крышует !И если вы забыли ...

МИД РФ: заявления ЕС по Белгороду говорят о том, что Запад "узаконил беззаконие"

МИД РФ: заявления ЕС по Белгороду говорят о том, что Запад "узаконил беззаконие"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС Официальный представитель ведомства Мария Захаров заявила, что западные страны "придумали этому название - "миропорядок, основанный на правилах" МОСКВА, 3 января.

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