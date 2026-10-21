Этот маринад работает не только на вкус, но и на технологию запекания. Кефир смягчает мясо, горчица помогает поверхности быстрее подрумяниться, а рукав удерживает соки в начале приготовления.
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