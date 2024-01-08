Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Трогательный стих: «Что же вы, люди, всё время друг друга клюёте? Вот у меня есть, к примеру, собака, и кот…»

Что же вы, люди, всё время друг друга клюёте? Вот у меня есть, к примеру, собака, и кот… Вы не поверите, может, а может, поймёте, Каждый из них друг о друге в заботе живёт… Что же вы делите земли, добычу, удачу? Делите так, чтобы меньше досталось другим… Разум считает, а сердце давненько не плачет, Ведь зачерствело и стало глухим и немым… Что же вы, люди, лишь временно верите в Бога, Только когда приключилась большая беда… Время счастливое? Библию можно не трогать… С полки в шкафу не сбежит ведь Она никуда… Взлёты в судьбе вы считаете что заслужили, Не понимая, что Бог вам авансом даёт! Жили без сердца, лишь разумом? Значит – не жили.

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Комментарии
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Георгий Коломейцев
Да, все правильно! И стихи хорошие. Берегите друг друга! Народу до хрена, людей - не так уж много.
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