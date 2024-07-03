В Пермском крае «Поезд безопасности» сделал остановку на городской эспланаде Краснокамска

Интерактивная познавательная игра «Поезд безопасности» прошла на городской эспланаде Краснокамска. Профилактическое мероприятие организовали и провели сотрудники отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу с целью обучения детей мерам личной безопасности, профилактики преступлений и правонарушений в подростковой среде.
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