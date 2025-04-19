🌷Коллектив МБУ "Новоаннинского КДК" от всей души поздравляет Беднова Владимира Георгиевича с Днем рождения! 🌷Мы искренне восхищаемся Вашим высоким профессионализмом и ответственным отношением к делу.
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🌷Коллектив МБУ "Новоаннинского КДК" от всей души поздравляет Беднова Владимира Георгиевича с Днем рождения! 🌷Мы искренне восхищаемся Вашим высоким профессионализмом и ответственным отношением к делу.