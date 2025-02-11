26-летний водитель погиб в ДТП в Гулькевичском районе Кубани

26-летний водитель погиб в ДТП в Гулькевичском районе КубаниДорожная трагедия произошла сегодня ранним утром в Гулькевичском районе Кубани - Сегодня в 05:20 на автодороге «Гулькевичи-Новоукраинское-Шевченко"» 26-летний водитель ВАЗ 2114 не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и столкнулся с деревом.