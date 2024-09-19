В Гондурасе выявлено 8 случаев заражений паразитами у домашнего скота

В Гондурасе были обнаружены четыре новых случая заражения паразитами, в результате чего общее число зараженного домашнего скота достигло восьми, заявил директор Национальной службы здоровья и безопасности агропродовольственных товаров Эмилио Агилар, 19 сентября сообщает Hondudiario.