Депутат Колунов предложил увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах и рассмотреть возвращение в законодательство нормы о принудительном изъятии подобных помещений.
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