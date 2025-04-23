Профессор Копылов: физнагрузки помогут снизить давление без таблеток

Изменение образа жизни поможет справиться с высоким давлением без таблеток. Об этом kp.ru рассказал профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии