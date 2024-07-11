Образовательный комплекс построят рядом с деревней Яковлево по проекту КРТ

Город заключил с группой компаний «МонАрх» дополнительное соглашение к договору о комплексном развитии территории (КРТ), в рамках которого девелопер возведет и передаст столице образовательный комплекс, включающий школу и детский сад, а также инфраструктурные объекты в районе Троицк.