Теннисистка Веснина посоветовала Медведеву уйти в зимнюю спячку

Олимпийская чемпионка 2016 года и трехкратная победительница турниров Большого шлема в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина сыронизировала над своим соотечественником Даниилом Медведевым в Instagram.
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