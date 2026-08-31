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Самые популярные российские спикеры, рассказывающие про технологии

Самые популярные российские спикеры, рассказывающие про технологии

В этой статье мы собрали ведущих российских спикеров, которые задают тренды в индустрии технологий. Это выдающиеся ученые, успешные предприниматели, популяризаторы науки и визионеры.

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