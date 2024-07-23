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«Такое нельзя прощать»: Муждабаев требует наказывать за призывы к миру

«Такое нельзя прощать»: Муждабаев требует наказывать за призывы к миру

Любые призывы к миру и жалобы на усталость от войны на Украине должны жестко пресекаться. Об этом в эфире своего интернет-канала заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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