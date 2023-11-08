Экспедиция в Лимпопо (Южная Африка)

﻿﻿Всем привет! Меня зовут Даша, и я недавно стала постдокторантом в Университете Витватерсранда (от африкаанс (очень близко к голландскому): «вит» — белый, «вода» — вода, «ранд» — холм) в Йоханнесбурге (ЮАР).