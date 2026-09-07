80 лет Явлению Христа в Калмыкии: Элиста ждёт гостей

9–10 сентября 2026 года республика отметит дату, благословлённую Патриархом Кириллом как день церковного празднования.
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