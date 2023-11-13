В Минске прошел праздник молдо-белорусской дружбы «Вянок сяброуства» - "Венок дружбы". Ведущим этого мероприятия был известный шоумен, церемониймейстер, обладатель звания «Лучший тамада мира», председатель Фонда поддержки православной церкви в Молдове, обладатель ордена Почета Павел Дуганов.
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