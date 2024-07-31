В США не стали отвечать на вопросы о причастности Израиля к убийству Хании

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтону нечего ответить на вопросы, касающиеся причастности Израиля к нанесению удара по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и предварительных извещений об этом.
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