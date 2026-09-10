Max и F6 начали выявлять и блокировать фишинговые и мошеннические ресурсы

Компания Max совместно с компанией F6 приступили к активному обнаружению и блокировке фишинговых сайтов и мошеннических ресурсов, которые маскируются под официальные сервисы Max.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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