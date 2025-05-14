Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Большинство детей мигрантов не зачислят в российские школы

Большинство детей мигрантов не зачислят в российские школы

Более 80% детей мигрантов, желающих обучаться в школах РФ, не будут зачислены по разным причинам, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре, ссылаясь на данные мониторинга.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Правильный посыл,но кто это сделает?Его пока нет!
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4 час.
ВС
Владимир Степанов
&quot;1 762 заявления...&quot;- и это всё? Да в одном только Екатеринбурге наверняка больше человек подадут документы на обучение в школах! А остальные что, без экзаменов-проверок будут обучаться, во вред остальным школьникам?
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3 час.
Alex Nемо
Еще не сентябрь и даже не август, когда начнутся основные скандалы и вопли о дискриминации, нарушении прав мигрантов и их семейств и прочей хренью. Вот тогда и будет понятно что в России важнее - хотелки лоббистов мигрантов и олигархов или интересы народа и законы РФ...
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30 мин.
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