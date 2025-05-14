Большинство детей мигрантов не зачислят в российские школы

"1 762 заявления..."- и это всё? Да в одном только Екатеринбурге наверняка больше человек подадут документы на обучение в школах! А остальные что, без экзаменов-проверок будут обучаться, во вред остальным школьникам?

Alex Nемо

Еще не сентябрь и даже не август, когда начнутся основные скандалы и вопли о дискриминации, нарушении прав мигрантов и их семейств и прочей хренью. Вот тогда и будет понятно что в России важнее - хотелки лоббистов мигрантов и олигархов или интересы народа и законы РФ...