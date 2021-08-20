Сеянцы сосны высадят в пострадавшем от пожара Суоярвском районе

Акция по посадке леса пройдет 21 августа на территории Вегарусского участкового лесничества Акция по посадке сеянцев сосны обыкновенной пройдет 21 августа в Суоярвском районе на территории Вегарусского участкового лесничества.
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