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Лукоянов о 4:1 с «Динамо»: «Всей командой работали в шиномонтажке, колеса грузили после матча со СКА. Народ понял, что лучше в хоккей играть»

«Ак Барс» выиграл со счетом 4:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против московского клуба. – Жесткий Лукоянов повлиял на ход поединка во втором периоде? – Да нет, я думаю, не во втором, а.

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