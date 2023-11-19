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Донте Дивинченцо обновил рекорд карьеры по 3-очковым – 7 в игре против «Шарлотт»

Донте Дивинченцо обновил рекорд карьеры по 3-очковым – 7 в игре против «Шарлотт»

Защитник «Нью-Йорка» Донте Дивинченцо обновил рекорд карьеры по дальним попаданиям за матч. В игре против «Шарлотт» (122:108) Дивинченцо отметился 25 очками, 3 подборами, 3 передачами, 3 перехватами и блок-шотом.

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