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РИА Новый день

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Полпред президента рассказал о дипфейках с его лицом

Полпред президента рассказал о дипфейках с его лицом

Полномочный представитель президента РФ на Урале Артем Жога рассказал, что его изображение часто используют для создания дипфейков.

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