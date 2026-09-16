Полпред президента рассказал о дипфейках с его лицом

Полномочный представитель президента РФ на Урале Артем Жога рассказал, что его изображение часто используют для создания дипфейков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ельцин-центр, «Пр...
- Кремль: вопрос те...
- ИЩ В Пироговском Уни...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым