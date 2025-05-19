Когда звёзды становятся соседями: что произойдёт, если другая звезда приблизится к Солнечной системе?

﻿﻿Космос казался бесконечно огромным, а звезды — далекими и неподвижными. Но на самом деле Вселенная находится в постоянном движении: галактики вращаются, звезды проходят через Млечный Путь, а иногда они проходят так близко к нам, что влияют на нашу Солнечную систему.