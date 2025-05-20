Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду Представляем прогноз на 20 мая в Орле

Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду Представляем прогноз на 20 мая в ОрлеСегодня, 20 мая, воздух наполнен прохладной свежестью, словно дыхание северного ветра принесло с собой лёгкое покрывало пасмурности.