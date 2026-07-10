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Ряд ассоциаций УЕФА резко против возвращения России. В их числе Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Швеция, Финляндия, Нидерланды, страны Балтии и еще 9 федераций (Sport24)

Ряд национальных ассоциаций УЕФА продолжает выступать категорически против участия российских команд в турнирах под эгидой организации.

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