Шурыгин: у ВСУ нет плана из-за отсутствия дальнейших перспектив

На днях депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в том, что у Генштаба ВСУ нет плана ведения дальнейших боевых действий против России на 2024 год.
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