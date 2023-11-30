Шурыгин: у ВСУ нет плана из-за отсутствия дальнейших перспектив

На днях депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в том, что у Генштаба ВСУ нет плана ведения дальнейших боевых действий против России на 2024 год.