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  • ольга решетникова
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Российский дрон подбил еще один принадлежавший ВСУ танк Abrams под Авдеевкой

Российский дрон подбил еще один принадлежавший ВСУ танк Abrams под Авдеевкой

РИАМО - 3 мар. На авдеевском направлении военнослужащие ВС РФ с помощью FPV-дронов «Упырь» уничтожили принадлежавший украинской армии танк Abrams производства США, сообщил военный обозреватель Роман Безсонов.

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