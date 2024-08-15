В Калининградской области стартовал первый муниципальный форум СЗФО

Открытие первого муниципального форума Северо-Западного федерального округа состоялось 15 августа на площадке «Янтарь-холла» в Светлогорске, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области на официальном интернет-портале.
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