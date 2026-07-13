Овечкин посетит финал чемпионата мира по футболу в США 19 июля

Капитан « Вашингтона » Александр Овечкин собирается посетить финал чемпионата мира по футболу. Матч состоится в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) 19 июля, встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
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