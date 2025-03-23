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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сэм Куинн: «От пика «Филадельфии» зависит все. Захочет ли Макси и дальше оставаться в таком клубе?»

Выбор драфта-2025 у «Филадельфии» защищен топ-6. Если клуб будет выше, то пик уйдет «Оклахоме». «Обратная сторона медали – это реальность, которую фанаты «Севенти Сиксерс» не хотят признавать.

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