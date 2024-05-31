JAFC: определенная шоколадная выпечка грозит развитием рака

Многие популярные шоколадные десерты могут существенно навредить здоровью человека.Ученые из Института биомолекулярной науки и технологии Лувена (IBST) в Бельгии обнаружили, что в шоколаде есть вредная молекула фуран-2(5H)-он, которая способствует развитию рака.