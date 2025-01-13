📹⚡️Оператор российского FPV-дрона выполняет успешное разминирование на одной из дорого посредством металлического бойка, либо простейшего электромагнита, размещенного на верёвке длиной 25 - 30 м.
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📹⚡️Оператор российского FPV-дрона выполняет успешное разминирование на одной из дорого посредством металлического бойка, либо простейшего электромагнита, размещенного на верёвке длиной 25 - 30 м.