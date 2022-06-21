Царьград

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Пришли русские, откуда не ждали: В Штатах испугались военного присутствия России в Никарагуа

Пришли русские, откуда не ждали: В Штатах испугались военного присутствия России в Никарагуа

Макфарланд в интервью Fox Business называет сложившуюся на Американском континенте ситуацию опасной. А всё из-за Никарагуа и её президента Дэниэля Ортего: тот разрешил присутствие в своей стране войск иностранных государств с иностранными целями.

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