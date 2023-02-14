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Тони Паркер хочет продать свою долю в «Виллербане»

Мажоритарный владелец «Виллербана» Тони Паркер хочет продать свою долю во французском клубе. Четырехкратный чемпион НБА намерен продать свои акции Сержу Буэно, президенту Smart Good Things, которая является компанией-партнером «Виллербана».

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