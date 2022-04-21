ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 апреля 2022 года

Энергия дня двадцать первого апреля две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1081 =Без Гармонии женского и мужского Начала Начал - этих великих Энергий - у Человечества нет никакого Будущего!=Биороботизация и погоня за материальным благополучием разрушают основание Божественной Души = Благодарность - один из инструментов, чтобы переключить Энергию и внимание с негатива на радость = "Божественная Монархия не может состояться до тех пор, пока мы не достигнем совершенства" = Ваше Вознесение - это сдвиг вашего сознания от дуальности ума-разума к сердечному Единству Сознания = В Ведических Писаниях говорилось, что мысль женщины приравнивается к действию мужчины =В Материальном Мире есть определённое время и место, а в Духовном Мире нет определённого Времени и Места = Внутреннее "я" человека есть его эго, есть его Бог и судья, есть его борьба или выбор между добром и злом = Выбор всегда остаётся за вами - по праву Свободной Воли, при этом помня о Каноне Причины и Следствия = Главной величиной, определяющей степень реализации своего намерения, является возможность! = Живите не мудрствуя.