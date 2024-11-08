Боец UFC заявил о необходимости женщин только для секса

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Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пауло Коста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поделился мнением о победе Дональда Трампа на выборах президента США.