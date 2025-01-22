Почему мы так не можем?: французский пекарь неделю проработал в обычной русской пекарне и переосмыслил свой подход к делу

Небо над Санкт-Петербургом затянуто свинцовыми тучами, моросит мелкий дождик. Пьер Дюваль, потомственный французский пекарь в третьем поколении, стоит перед неприметной вывеской "Пекарня" на углу одной из центральных улиц.
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