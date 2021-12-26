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Депутат в Дагестане предложил покатать чиновников на инвалидных колясках

Депутат в Дагестане предложил покатать чиновников на инвалидных колясках

Так они поймут, с какими трудностями сталкиваются инвалиды, считает Османов. Махачкала, 25 декабря. Депутат Народного собрания Дагестана Гасан Османов предложил покатать местных чиновников на инвалидных колясках по улицам республиканской столицы.

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