От земской больницы до наших дней: в Воронеже планируют установить памятный знак военным медикам

На заседании рабочей группы, которое прошло в Воронежской городской Думе под председательством депутата, руководителя фракции «Единая Россия» Юлии Поповой, согласовали концепцию памятного знака военным медикам и определили место его установки — сквер Архитекторов на улице 20‑летия Октября.