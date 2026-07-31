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От земской больницы до наших дней: в Воронеже планируют установить памятный знак военным медикам

От земской больницы до наших дней: в Воронеже планируют установить памятный знак военным медикам

На заседании рабочей группы, которое прошло в Воронежской городской Думе под председательством депутата, руководителя фракции «Единая Россия» Юлии Поповой, согласовали концепцию памятного знака военным медикам и определили место его установки — сквер Архитекторов на улице 20‑летия Октября.

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