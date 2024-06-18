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Регионы России

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На Сахалине местами ожидаются дождь и туман

На Сахалине местами ожидаются дождь и туман

По состоянию на 19 июня в Сахалинской области ожидается переменная погода. В северных и центральных районах местами пройдут небольшие дожди и туман, температура воздуха составит 4-9 градусов Тепла днем и 6-15 градусов Тепла ночью.

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