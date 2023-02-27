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Поздравим Жанну с Днем Рождения

Поздравим Жанну с Днем Рождения

Поздравляю тебя, Жанна!Главный праздник твой настал!С настроением шикарнымНаливай скорей бокал!Пусть все сложится отменно,Ждут к удаче перемены,И подарком от судьбыПусть исполнятся мечты! С днем рожденья, Жанночка!Жить в счастье, без расстройств.

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