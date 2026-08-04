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В Перми произошёл пожар на производственном объекте с возгоранием цистерны дизельного топлива

4 августа в Перми на производственном объекте Камского завода масел произошёл пожар. Загорелась цистерна с дизельным топливом, площадь возгорания составила около 800 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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