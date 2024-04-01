Председатель Следственного комитета запросил повторный доклад о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в связи с обрушением породы в шахте рудника в Амурской области

18 марта 2024 года при производстве работ в горной выработке подземного рудника «Пионер» на территории Зейского муниципального округа произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.
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