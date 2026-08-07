Кавер-группа «Эстеты» выступит в субботу на Инженерной

В рамках проекта «Лето в Москве» в сквере у пруда «Марс» 8 августа пройдет концерт. Здесь выступит кавер-группа «Эстеты», финалист вокального конкурса «Новая звезда», участник шоу «Ну-ка все вместе» и третьего сезона «Фактора-А».