Кавер-группа «Эстеты» выступит в субботу на Инженерной

В рамках проекта «Лето в Москве» в сквере у пруда «Марс» 8 августа пройдет концерт. Здесь выступит кавер-группа «Эстеты», финалист вокального конкурса «Новая звезда», участник шоу «Ну-ка все вместе» и третьего сезона «Фактора-А».
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