Поднебесная создает опорные портов вдоль торговых путей Дмитрий Капустин Фото: Meng Chuiyun/XinHua/Global Look Press Пекин развертывает собственную зарубежную инфраструктуру и вооружает ключевых союзников сверхсовременными технологиями.
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